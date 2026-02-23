Na última semana os doutores Thiago Altro e Tatiana Vilela, da Clínica AltroVilela, no Jd. Guanabara, participaram do CIOSP 2026 (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo). A oportunidade consolidou o avanço da odontologia moderna com foco em conforto e precisão. Entre as inovações, destacou-se o laser de alta potência LightTouch, que permite remover cáries e realizar cirurgias sem dor, muitas vezes sem a necessidade de anestesia.

A indústria nacional também brilhou através do desenvolvedor Thiago em parceria com a Prisma, lançando o kit de isolamento e grampos da técnica 853 Concept. Patenteado e com sucesso de vendas internacional, o material otimiza o trabalho clínico com base em estudos anatômicos das raízes. O evento contou ainda com treinamentos de alta performance sobre resinas japonesas (Tokuyama) ministrados pelos Drs. Thiago Altro e Rogério Marcondes.