24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANTONIA MARIA

AltroVilela na Ciosp 2026

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
AltroVilela na Ciosp 2026
AltroVilela na Ciosp 2026

Na última semana os doutores Thiago Altro e Tatiana Vilela, da Clínica AltroVilela, no Jd. Guanabara, participaram do CIOSP 2026 (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo). A oportunidade consolidou o avanço da odontologia moderna com foco em conforto e precisão. Entre as inovações, destacou-se o laser de alta potência LightTouch, que permite remover cáries e realizar cirurgias sem dor, muitas vezes sem a necessidade de anestesia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A indústria nacional também brilhou através do desenvolvedor Thiago em parceria com a Prisma, lançando o kit de isolamento e grampos da técnica 853 Concept. Patenteado e com sucesso de vendas internacional, o material otimiza o trabalho clínico com base em estudos anatômicos das raízes. O evento contou ainda com treinamentos de alta performance sobre resinas japonesas (Tokuyama) ministrados pelos Drs. Thiago Altro e Rogério Marcondes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários