CRIME

'Bia, matei sua mãe', diz homem após cometer feminicídio

Por Da Redação | Boa Viagem (CE)
Aldecina Macedo Albuquerque de Souza
Aldecina Macedo Albuquerque de Souza

Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta neste domingo (22), em um crime que gerou forte comoção e revolta. A vítima, identificada como Aldecina Macedo Albuquerque de Souza, teria sido assassinada pelo próprio companheiro, apontado como principal suspeito. O caso é tratado como feminicídio.

O corpo foi localizado em uma estrada carroçável na zona rural de Boa Viagem, no interior do Ceará. De acordo com informações preliminares, após o crime, o suspeito teria enviado um áudio à filha da vítima afirmando: “Bia, matei tua mãe, Bia”. A mensagem aumentou a indignação entre familiares e moradores da cidade.

Aldecina morava no bairro Padre Paulo e era conhecida na comunidade. A notícia da morte se espalhou rapidamente, provocando manifestações de pesar nas redes sociais e entre pessoas próximas.

Até o momento, o nome do suspeito não foi oficialmente divulgado pelas autoridades. Equipes policiais realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do homicídio e localizar o investigado, caso ele não tenha sido preso em flagrante.

A Polícia Civil conduz o inquérito e apura todos os detalhes do crime. O caso reforça o alerta para a violência contra a mulher e a necessidade de denúncias em situações de ameaça ou agressão.

