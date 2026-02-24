Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta neste domingo (22), em um crime que gerou forte comoção e revolta. A vítima, identificada como Aldecina Macedo Albuquerque de Souza, teria sido assassinada pelo próprio companheiro, apontado como principal suspeito. O caso é tratado como feminicídio.

O corpo foi localizado em uma estrada carroçável na zona rural de Boa Viagem, no interior do Ceará. De acordo com informações preliminares, após o crime, o suspeito teria enviado um áudio à filha da vítima afirmando: “Bia, matei tua mãe, Bia”. A mensagem aumentou a indignação entre familiares e moradores da cidade.