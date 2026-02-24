Dias antes de ser encontrada morta com um tiro na cabeça em um apartamento no Brás, na região central de São Paulo, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, enviou uma mensagem ao pai pedindo socorro. “Pai, vem me buscar porque eu não aguento mais”, escreveu, segundo relato da família.

Gisele foi socorrida ainda com vida na manhã de quarta-feira (18), após a comunicação de um disparo de arma de fogo dentro do imóvel onde morava com o marido, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, atualmente lotado na capital e com histórico de atuação no Vale do Paraíba -- ele já atuou em Taubaté e São José dos Campos, onde mantém um apartamento. Ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas morreu horas depois.