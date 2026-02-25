Um homem de 42 anos foi detido após invadir um templo religioso durante uma celebração e tentar intimidar a própria esposa. Segundo relatos de testemunhas, ele teria causado tumulto, entrado no banheiro feminino e feito ameaças contra a mulher. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

O episódio ocorreu em uma igreja da Congregação Cristã do Brasil, no bairro Campos Sales, em Cosmópolis (SP). O suspeito se apresenta como pastor de uma igreja da Assembleia de Deus, localizada no bairro Cidade Alta, e teria se irritado ao saber que a esposa participou de um batismo em outra denominação religiosa sem o consentimento dele.