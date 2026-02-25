Um homem de 42 anos foi detido após invadir um templo religioso durante uma celebração e tentar intimidar a própria esposa. Segundo relatos de testemunhas, ele teria causado tumulto, entrado no banheiro feminino e feito ameaças contra a mulher. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.
O episódio ocorreu em uma igreja da Congregação Cristã do Brasil, no bairro Campos Sales, em Cosmópolis (SP). O suspeito se apresenta como pastor de uma igreja da Assembleia de Deus, localizada no bairro Cidade Alta, e teria se irritado ao saber que a esposa participou de um batismo em outra denominação religiosa sem o consentimento dele.
De acordo com informações apuradas, o homem entrou no templo durante a realização de atividades religiosas, provocando pânico entre os fiéis. Em determinado momento, ele invadiu o banheiro feminino à procura da esposa, insistindo em localizá-la e assustando outras mulheres que estavam no local. Testemunhas afirmaram que ele fez ameaças, dizendo que “iria pegá-la”.
A Guarda Municipal foi acionada diante da situação de medo e constrangimento. Ao chegar, os agentes ouviram as partes envolvidas. O homem negou ter cometido ameaças, mas foi conduzido para averiguação.
A esposa também foi levada à delegacia, acompanhada por cinco mulheres que presenciaram os fatos e se apresentaram como testemunhas. Na unidade policial, ela formalizou representação contra o suspeito e relatou já ter sido alvo de ameaças e agressões anteriores. A ocorrência foi registrada e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.