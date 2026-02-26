Um homem é investigado por suspeita de simular o próprio sequestro para conseguir dinheiro de familiares. A farsa foi descoberta após a esposa procurar a polícia e relatar que ele estaria em cárcere privado e sob ameaça de morte por causa de uma dívida. O suposto cativeiro, no entanto, não existia.
O caso começou a ser apurado depois que a mulher registrou ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal. Ela esteve na 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia, na manhã de domingo (22), afirmando que o marido estaria sendo mantido refém devido a uma dívida de R$ 450 relacionada ao tráfico de drogas.
Segundo o relato, ao conseguir contato com o companheiro, ele teria dito apenas que estava “em uma boca de fumo”. Diante da denúncia, equipes da 18ª DP iniciaram diligências para identificar o possível local de cárcere e resgatar a vítima.
Durante as buscas, os policiais localizaram o homem em um motel em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Ele estava sozinho no quarto no momento da abordagem, embora houvesse indícios de que estivesse acompanhado de uma mulher com quem manteria um relacionamento extraconjugal.
A investigação aponta que o suposto sequestro teria sido forjado com o objetivo de sensibilizar familiares e obter dinheiro. O caso segue sob apuração para esclarecimento dos fatos e eventual responsabilização do envolvido.