Um homem é investigado por suspeita de simular o próprio sequestro para conseguir dinheiro de familiares. A farsa foi descoberta após a esposa procurar a polícia e relatar que ele estaria em cárcere privado e sob ameaça de morte por causa de uma dívida. O suposto cativeiro, no entanto, não existia.

O caso começou a ser apurado depois que a mulher registrou ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal. Ela esteve na 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia, na manhã de domingo (22), afirmando que o marido estaria sendo mantido refém devido a uma dívida de R$ 450 relacionada ao tráfico de drogas.