MORTE

Adeus, Sérgio: trabalhador morre atingido por árvore em Guará

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
Da redação
Sérgio, de 35 anos
Um trabalhador identificado como Sérgio, de 35 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (23) após ser atingido por um eucalipto enquanto realizava o corte da árvore na Estrada da Colônia do Piagui, em Guaratinguetá.

De acordo com as informações iniciais, o acidente de trabalho foi registrado por volta das 8h45. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e enviou uma Unidade de Suporte Avançado para prestar atendimento.

No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima sofreu esmagamento e já estava em óbito.

A Polícia Militar foi chamada para isolar a área e preservar o local para o trabalho da perícia técnica. As circunstâncias do acidente serão apuradas, incluindo se o trabalhador utilizava equipamentos de proteção individual no momento da atividade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Guaratinguetá. O caso deve ser registrado pela Polícia Civil como morte acidental decorrente de acidente de trabalho.

