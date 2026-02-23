Um trabalhador identificado como Sérgio, de 35 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (23) após ser atingido por um eucalipto enquanto realizava o corte da árvore na Estrada da Colônia do Piagui, em Guaratinguetá.

De acordo com as informações iniciais, o acidente de trabalho foi registrado por volta das 8h45. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e enviou uma Unidade de Suporte Avançado para prestar atendimento.

No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima sofreu esmagamento e já estava em óbito.