Duas mulheres de 26 anos foram presas nesta segunda-feira (23) suspeitas de aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”. Segundo a investigação, elas marcavam encontros pela internet, dopavam as vítimas e realizavam transferências bancárias e compras com cartões de crédito. A Justiça decretou a prisão preventiva das investigadas.
As detenções foram realizadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. De acordo com a corporação, Aline Rodrigues dos Santos e Vitória Fernandes Soares são investigadas por roubo após dopar homens durante encontros amorosos. O inquérito é conduzido pela 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro.
As apurações começaram em novembro de 2025, depois que um homem de 53 anos procurou a delegacia para denunciar o crime. Ele relatou que conheceu uma das suspeitas pela internet e marcou um encontro em um motel na região da QNM 15, em Ceilândia.
Durante o encontro, a vítima recebeu uma bebida que, segundo a polícia, estaria misturada a medicamentos capazes de provocar sonolência intensa e perda de reação. O homem perdeu a consciência e, ao acordar horas depois, percebeu que haviam sido feitas transferências via Pix e compras com cartão de crédito, totalizando R$ 19,5 mil.
Parte dos valores foi direcionada para contas bancárias vinculadas às investigadas. Também foram identificadas compras realizadas em máquinas de cartão associadas às suspeitas.
A polícia informou ainda que um caso semelhante foi registrado em Águas Lindas de Goiás, com o mesmo modo de atuação e indícios de envolvimento das duas mulheres.
Segundo os investigadores, as vítimas eram ameaçadas, o que pode ter contribuído para a subnotificação de ocorrências, já que muitas sentiam medo ou vergonha de denunciar.
Além das prisões preventivas, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências das suspeitas, localizadas em Águas Lindas de Goiás.