Duas mulheres de 26 anos foram presas nesta segunda-feira (23) suspeitas de aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”. Segundo a investigação, elas marcavam encontros pela internet, dopavam as vítimas e realizavam transferências bancárias e compras com cartões de crédito. A Justiça decretou a prisão preventiva das investigadas.

As detenções foram realizadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. De acordo com a corporação, Aline Rodrigues dos Santos e Vitória Fernandes Soares são investigadas por roubo após dopar homens durante encontros amorosos. O inquérito é conduzido pela 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro.