O cabo da Polícia Militar Diego Richard Ferreira de Souza, de 39 anos, morreu na manhã de domingo (22) após se envolver em um grave acidente de trânsito. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser socorrido. O policial deixa a mãe, a irmã e a noiva, com quem planejava se casar nos próximos meses.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida São Miguel com a Rua Itamarati de Minas, no bairro Ponte Rasa, na zona leste da capital paulista. Diego retornava para casa em sua motocicleta particular, uma Triumph, quando foi atingido por um Hyundai HB20 conduzido por um turista português de 26 anos, cuja identidade não foi divulgada.