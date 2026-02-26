O cabo da Polícia Militar Diego Richard Ferreira de Souza, de 39 anos, morreu na manhã de domingo (22) após se envolver em um grave acidente de trânsito. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser socorrido. O policial deixa a mãe, a irmã e a noiva, com quem planejava se casar nos próximos meses.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida São Miguel com a Rua Itamarati de Minas, no bairro Ponte Rasa, na zona leste da capital paulista. Diego retornava para casa em sua motocicleta particular, uma Triumph, quando foi atingido por um Hyundai HB20 conduzido por um turista português de 26 anos, cuja identidade não foi divulgada.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), imagens de câmeras de monitoramento mostram que o policial sinalizou a conversão à direita e trafegava em baixa velocidade. O carro, que aparentava estar acima do limite permitido na via, atingiu a moto no momento da manobra.
Com o impacto, a motocicleta foi arremessada e o cabo lançado contra o muro de uma residência na esquina. O veículo parou nas proximidades de um posto de combustíveis. Diego havia encerrado o expediente noturno, vestia roupas civis e utilizava capacete no momento da colisão.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou socorro e o encaminhou ao Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, mas ele não resistiu aos ferimentos.
Segundo relatos iniciais, o motorista tentou deixar o local após o acidente, mas foi contido por testemunhas até a chegada da Polícia Militar. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,27 mg/l de álcool por litro de ar expelido. Ele foi levado ao 24º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada, e posteriormente liberado.
Em nota, a SSP informou que o condutor permaneceu no local e prestou socorro à vítima. No carro também estava uma mulher de 23 anos, que acompanhava o motorista e permaneceu na cena do acidente.
O cabo Diego atuava na 1ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (8º BPM/M), sediado no Tatuapé. Em publicação nas redes sociais, o Capitão Conte Lopes lamentou a morte do policial e destacou sua dedicação à corporação, afirmando que colegas de farda e familiares se solidarizam com a perda.