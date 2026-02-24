Clayton Dietz, um menino de 11 anos, compareceu algemado a uma audiência preliminar acusado de matar o pai adotivo com um tiro na cabeça. O caso veio a público nesta quinta-feira (19) e causou forte repercussão. A vítima, de 42 anos, Douglas Dietz, foi morta enquanto dormia.

O crime ocorreu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e está sendo analisado pelo Tribunal do Condado de Perry. De acordo com as autoridades, o garoto teria agido após ter o videogame confiscado no dia do próprio aniversário.