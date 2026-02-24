Clayton Dietz, um menino de 11 anos, compareceu algemado a uma audiência preliminar acusado de matar o pai adotivo com um tiro na cabeça. O caso veio a público nesta quinta-feira (19) e causou forte repercussão. A vítima, de 42 anos, Douglas Dietz, foi morta enquanto dormia.
O crime ocorreu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e está sendo analisado pelo Tribunal do Condado de Perry. De acordo com as autoridades, o garoto teria agido após ter o videogame confiscado no dia do próprio aniversário.
Segundo a investigação, depois de ser mandado para o quarto, o menino encontrou as chaves de um cofre onde estavam guardados o console e armas de fogo. Ele pegou um revólver, carregou a arma e atirou contra o pai adotivo, que dormia no momento do disparo.
A mãe acordou com o barulho do tiro e o cheiro de pólvora. Conforme relato policial, o garoto foi encontrado gritando que o pai estava morto e teria confessado o crime, alegando ter agido por raiva.
Apesar da idade, o menino foi denunciado por homicídio doloso e, inicialmente, responde ao processo como adulto, conforme a legislação local. A defesa tenta transferir o caso para a Justiça juvenil. Após a audiência, ele foi encaminhado novamente à prisão do condado.