João Nazário da Silva morreu em Jacareí neste último sábado (20), três dias antes de completar 67 anos. E o sepultamento dele aconteceu no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, no início da tarde de domingo (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A partida de João Nazário deixou amigos e familiares tristes. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de pesares.