João Nazário da Silva morreu em Jacareí neste último sábado (20), três dias antes de completar 67 anos. E o sepultamento dele aconteceu no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, no início da tarde de domingo (21).
A partida de João Nazário deixou amigos e familiares tristes. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de pesares.
Jose Silverio Santos desejou forças a todos. "Meus sentimentos aos familiares e amigos que Jesus console todos neste momento tão difícil", escreveu.
Leandro Silva destacou o jeito alegro do amigo. "Meus sentimentos à família ele era gente boa demais brincalhão nós trabalhamos juntos na Ambiental", disse.