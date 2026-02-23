23 de fevereiro de 2026
LUTO

Adeus, João Nazário, que morreu 3 dias antes de fazer 67 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
João Nazário da Silva
João Nazário da Silva

João Nazário da Silva morreu em Jacareí neste último sábado (20), três dias antes de completar 67 anos. E o sepultamento dele aconteceu no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, no início da tarde de domingo (21).

A partida de João Nazário deixou amigos e familiares tristes. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de pesares.

Jose Silverio Santos desejou forças a todos. "Meus sentimentos aos familiares e amigos que Jesus console todos neste momento tão difícil", escreveu.

Leandro Silva destacou o jeito alegro do amigo. "Meus sentimentos à família ele era gente boa demais brincalhão nós trabalhamos juntos na Ambiental", disse.

