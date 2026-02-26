Uma mulher de 30 anos foi morta a facadas dentro de casa, na presença do filho. A vítima, identificada como Mayara Araújo Krupinski Rodrigues, foi atingida por quatro golpes desferidos pelo marido, Daniel, com quem estava casada desde janeiro deste ano. O suspeito fugiu após o crime.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O ataque ocorreu em frente à porta da residência do casal. Vizinhos relataram ter ouvido gritos e tentaram impedir a fuga do homem. Câmeras de segurança registraram o momento em que pessoas que estavam na rua correram atrás do suspeito logo após o crime.
Moradores afirmaram que o casal mantinha um relacionamento conturbado, com discussões frequentes e episódios de comportamento agressivo atribuídos ao homem. Apesar disso, a gravidade da situação surpreendeu a vizinhança.
A Polícia Científica realizou perícia no imóvel, e a Delegacia de Homicídios assumiu a investigação. Conforme apurado, o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica por conta de processos judiciais anteriores e teria rompido o equipamento nas proximidades do local antes de fugir. O caso segue em apuração, e as forças de segurança realizam buscas para localizar o investigado.