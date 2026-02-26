Uma mulher de 30 anos foi morta a facadas dentro de casa, na presença do filho. A vítima, identificada como Mayara Araújo Krupinski Rodrigues, foi atingida por quatro golpes desferidos pelo marido, Daniel, com quem estava casada desde janeiro deste ano. O suspeito fugiu após o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ataque ocorreu em frente à porta da residência do casal. Vizinhos relataram ter ouvido gritos e tentaram impedir a fuga do homem. Câmeras de segurança registraram o momento em que pessoas que estavam na rua correram atrás do suspeito logo após o crime.