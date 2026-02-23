Audiências
A Câmara de Taubaté irá sediar cinco audiências públicas nessa semana, entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27). Durante os debates, no momento da transmissão ao vivo, será possível enviar perguntas pelo Whatsapp (12) 3625-9501.
Saúde
Na quarta-feira, a partir das 9h, a Secretaria de Saúde irá expor e explicar as ações desenvolvidas na área durante o 3º quadrimestre de 2025, que compreende o período entre setembro e dezembro.
Doenças raras
Na quinta-feira, a partir das 9h, o vereador Dentinho (PP) irá presidir audiência para discutir as doenças raras e o Dia Mundial e Dia Nacional das Doenças Raras.
Macrodrenagem
Ainda na quinta-feira, mas a partir das 14h, será a vez do vereador Jessé Silva (Podemos) presidir audiência sobre as obras de macrodrenagem, com foco no cronograma de execução e nos desafios de mobilidade urbana durante a realização das intervenções.
Metas fiscais
Na sexta-feira, serão duas audiências para apresentação das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2025. De manhã, às 9h, a Secretaria da Fazenda irá apresentar as informações referentes à Prefeitura. No período da tarde, às 14h, serão prestadas contas do IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), da Unitau (Universidade de Taubaté) e das fundações universitárias.