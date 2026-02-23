Audiências

A Câmara de Taubaté irá sediar cinco audiências públicas nessa semana, entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27). Durante os debates, no momento da transmissão ao vivo, será possível enviar perguntas pelo Whatsapp (12) 3625-9501.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Saúde

Na quarta-feira, a partir das 9h, a Secretaria de Saúde irá expor e explicar as ações desenvolvidas na área durante o 3º quadrimestre de 2025, que compreende o período entre setembro e dezembro.