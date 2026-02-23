São José dos Campos ganha um novo ponto de encontro a partir desta quinta-feira (26), às 19h, com a inauguração do Tamanduá Bar. A casa aposta em um ambiente descontraído, com música ao vivo, cerveja gelada e proposta voltada à convivência entre amigos, reunindo conforto e referências da cultura brasileira.
Localizado na Avenida Manoel Borba Gato, 158, no Jardim Nova América, em uma região de fácil acesso, o bar chega com a proposta de se consolidar como opção para happy hours, aniversários, eventos e encontros ao longo da semana.
O cardápio reúne porções, petiscos individuais e para compartilhar, com sabores típicos brasileiros, além de programações especiais, como feijoada aos sábados.
O Tamanduá Bar funcionará de quarta e quinta-feira, das 18h à 1h; às sextas, das 18h às 2h; aos sábados, das 13h às 2h; e aos domingos, das 16h à meia-noite.