São José dos Campos ganha um novo ponto de encontro a partir desta quinta-feira (26), às 19h, com a inauguração do Tamanduá Bar. A casa aposta em um ambiente descontraído, com música ao vivo, cerveja gelada e proposta voltada à convivência entre amigos, reunindo conforto e referências da cultura brasileira.

Localizado na Avenida Manoel Borba Gato, 158, no Jardim Nova América, em uma região de fácil acesso, o bar chega com a proposta de se consolidar como opção para happy hours, aniversários, eventos e encontros ao longo da semana.