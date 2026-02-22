22 de fevereiro de 2026
RODOVIA

AGORA: Serra da Tamoios é interditada após chuva forte

Por Jesse Nascimento | Caraguatatuba
Tempo de leitura: 1 min
A Serra da Tamoios no sentido Caraguatatuba foi interditada preventivamente pela Concessionária Tamoios por volta de 21h deste domingo (22/02), devido ao alto volume de chuvas e ao risco de escorregamento de terra e rochas na Serra Antiga.


Com a interdição, o tráfego entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte passou a ser concentrado na Serra Nova (túneis), com controle de fluxo para garantir segurança dos motoristas em meio ao solo encharcado.

Segundo a Concessionária Tamoios, o fechamento é uma medida de prevenção adotada quando a chuva acumulada ultrapassa limites de segurança e eleva o risco de queda de barreira na Serra Antiga, trecho mais suscetível a escorregamentos durante temporais.

A área fica sob monitoramento e só é liberada após avaliação das equipes operacionais.

