A Serra da Tamoios no sentido Caraguatatuba foi interditada preventivamente pela Concessionária Tamoios por volta de 21h deste domingo (22/02), devido ao alto volume de chuvas e ao risco de escorregamento de terra e rochas na Serra Antiga.



Com a interdição, o tráfego entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte passou a ser concentrado na Serra Nova (túneis), com controle de fluxo para garantir segurança dos motoristas em meio ao solo encharcado.

Segundo a Concessionária Tamoios, o fechamento é uma medida de prevenção adotada quando a chuva acumulada ultrapassa limites de segurança e eleva o risco de queda de barreira na Serra Antiga, trecho mais suscetível a escorregamentos durante temporais.