ASSASSINATO

Luana, 27 anos, morre após sofrer uma emboscada

Por Da Redação | Araguari (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Luana Carolina de Melo, de 27 anos
Luana Carolina de Melo, de 27 anos

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta na noite de domingo (22) dentro de uma residência. O caso é tratado inicialmente como feminicídio, segundo a Polícia Militar. A trancista Luana Carolina de Melo, de 27 anos foi localizada já sem sinais vitais.

O crime ocorreu em uma casa na Rua Corumbá, no bairro Brasília, em Araguari. De acordo com a PM, familiares informaram que a jovem teria sido atraída ao local após um homem de 38 anos dizer que havia encontrado uma bolsa que ela supostamente teria perdido.

Após seguir para o endereço, a vítima deixou de atender ligações e responder mensagens. Horas mais tarde, o corpo foi encontrado por um parente do próprio suspeito.

Segundo os policiais, a mulher estava deitada em um sofá, parcialmente despida e com um fio enrolado no pescoço. Havia indícios de estrangulamento.

A polícia também apura possíveis sinais de violência sexual, o que ainda depende de confirmação por meio de exames periciais. O nome do suspeito não foi divulgado, e o caso segue sob investigação.

