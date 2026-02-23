Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta na noite de domingo (22) dentro de uma residência. O caso é tratado inicialmente como feminicídio, segundo a Polícia Militar. A trancista Luana Carolina de Melo, de 27 anos foi localizada já sem sinais vitais.

O crime ocorreu em uma casa na Rua Corumbá, no bairro Brasília, em Araguari. De acordo com a PM, familiares informaram que a jovem teria sido atraída ao local após um homem de 38 anos dizer que havia encontrado uma bolsa que ela supostamente teria perdido.