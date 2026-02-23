Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta na noite de domingo (22) dentro de uma residência. O caso é tratado inicialmente como feminicídio, segundo a Polícia Militar. A trancista Luana Carolina de Melo, de 27 anos foi localizada já sem sinais vitais.
O crime ocorreu em uma casa na Rua Corumbá, no bairro Brasília, em Araguari. De acordo com a PM, familiares informaram que a jovem teria sido atraída ao local após um homem de 38 anos dizer que havia encontrado uma bolsa que ela supostamente teria perdido.
Após seguir para o endereço, a vítima deixou de atender ligações e responder mensagens. Horas mais tarde, o corpo foi encontrado por um parente do próprio suspeito.
Segundo os policiais, a mulher estava deitada em um sofá, parcialmente despida e com um fio enrolado no pescoço. Havia indícios de estrangulamento.
A polícia também apura possíveis sinais de violência sexual, o que ainda depende de confirmação por meio de exames periciais. O nome do suspeito não foi divulgado, e o caso segue sob investigação.