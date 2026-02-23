23 de fevereiro de 2026
LUTO

Adeus, dona Antonia, aos 73 anos; família lamenta morte no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Adeus, dona Antonia, aos 73 anos; família lamenta morte no Vale
Antonia Maria da Silva Santos morreu em Jacareí aos 73 anos na última sexta-feira (20). A cerimônia de despedida e o sepultamento aconteceram no início da tarde de sábado (21), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Nas redes sociais, o sentimento era de muita tristeza entre amigos e famliares. Marcio Francisco Silva foi um dos que lamentou muito. "Descanse em paz , vc estava sofrendo muito, a nos mais próximo fica a lembrança de uma mulher guerreira", disse.

Simone Santos, sobrinha de dona Antônia, também demonstrou muita tristeza. "Minha tia querida, que Deus receba a senhora em seus braços", escreveu.

