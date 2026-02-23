A Defesa Civil de São Paulo confirmou que a 'Operação SP Sempre Alerta – Chuvas 2025/2026' já registra 19 mortes em todo o estado desde o início do período chuvoso, em dezembro.

Entre os casos, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões com vítimas fatais, reforçando o cenário de alerta nas áreas de encosta e cidades litorâneas.

Vale tem três mortes confirmadas.