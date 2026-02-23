A Defesa Civil de São Paulo confirmou que a 'Operação SP Sempre Alerta – Chuvas 2025/2026' já registra 19 mortes em todo o estado desde o início do período chuvoso, em dezembro.
Entre os casos, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões com vítimas fatais, reforçando o cenário de alerta nas áreas de encosta e cidades litorâneas.
Vale tem três mortes confirmadas.
No Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, três mortes foram registradas:
• 10 de dezembro – Campos do Jordão: um homem morreu após deslizamento de terra.
• 14 de janeiro – Taubaté: uma mulher morreu depois que uma árvore caiu sobre o veículo em que ela estava.
• 23 de fevereiro – Natividade da Serra: um homem morreu após o desabamento da própria residência, atingida pelas chuvas.
As ocorrências evidenciam o risco em áreas serranas, onde o solo encharcado e a topografia acidentada aumentam a possibilidade de deslizamentos.
Litoral Norte.
No Litoral Norte, o município de Ilhabela registrou duas mortes no dia 16 de dezembro de 2025:
• Um homem morreu após a queda de um muro.
• Outro homem foi vítima de enxurrada.
A região permanece sob monitoramento constante, principalmente em áreas de morro e comunidades vulneráveis.