MORTES

ATENÇÃO: Chuvas já mataram 5 vítimas na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
No Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, três mortes foram registradas
No Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, três mortes foram registradas

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que a 'Operação SP Sempre Alerta – Chuvas 2025/2026' já registra 19 mortes em todo o estado desde o início do período chuvoso, em dezembro.

Entre os casos, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões com vítimas fatais, reforçando o cenário de alerta nas áreas de encosta e cidades litorâneas.

Vale tem três mortes confirmadas.

No Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, três mortes foram registradas:

10 de dezembro – Campos do Jordão: um homem morreu após deslizamento de terra.

14 de janeiro – Taubaté: uma mulher morreu depois que uma árvore caiu sobre o veículo em que ela estava.

23 de fevereiro – Natividade da Serra: um homem morreu após o desabamento da própria residência, atingida pelas chuvas.

As ocorrências evidenciam o risco em áreas serranas, onde o solo encharcado e a topografia acidentada aumentam a possibilidade de deslizamentos.

Litoral Norte.

No Litoral Norte, o município de Ilhabela registrou duas mortes no dia 16 de dezembro de 2025:

Um homem morreu após a queda de um muro.

Outro homem foi vítima de enxurrada.

A região permanece sob monitoramento constante, principalmente em áreas de morro e comunidades vulneráveis.

