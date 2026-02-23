Uma menina de 7 anos morreu após sofrer um acidente doméstico com um quadriciclo durante o Carnaval. Ela estava internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu e teve a morte confirmada neste sábado (21). A família anunciou que os órgãos da criança serão doados.

O acidente ocorreu no sítio da família. Desde então, Marina Ferreira Rocha, permanecia hospitalizada em uma unidade de saúde na capital, sob cuidados intensivos.