Uma menina de 7 anos morreu após sofrer um acidente doméstico com um quadriciclo durante o Carnaval. Ela estava internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu e teve a morte confirmada neste sábado (21). A família anunciou que os órgãos da criança serão doados.
O acidente ocorreu no sítio da família. Desde então, Marina Ferreira Rocha, permanecia hospitalizada em uma unidade de saúde na capital, sob cuidados intensivos.
Em publicação nas redes sociais, a mãe informou a decisão pela doação de órgãos. Segundo a família, o gesto foi autorizado para que outras crianças e famílias possam ser beneficiadas em meio à dor da perda.
Na mensagem, os pais destacaram que a iniciativa representa um ato de amor e solidariedade. A mãe também recordou momentos vividos ao lado da filha, que completaria 8 anos no próximo mês.
A morte da criança gerou comoção entre amigos e pessoas próximas, que manifestaram apoio à família nas redes sociais.