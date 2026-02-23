23 de fevereiro de 2026
LUTO

Adeus Isabel; ela morreu aos 51 anos no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Isabel de Fátima Souza
Isabel de Fátima Souza

Isabel de Fátima Souza morreu aos 51 anos neste último sábado (21), em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde deste domingo (22), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Muito jovem, Isabel deixou amigos e familiares tristes e perplexos. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações, como da amiga Eliane Cristina Da Cruz. "Não tô acreditando até agora...amigas indo embora...fica só a lembrança de escola e nossas bagunça. Deus conforte toda a família", disse.

Maria Aparecida Dos Santos Nascimento também lamentou a morte precoce de Isabel. "Meus sentimentos a família! Tão nova ainda, trabalhei com ela no fórum de Jacareí", escreveu.

