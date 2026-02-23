Isabel de Fátima Souza morreu aos 51 anos neste último sábado (21), em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde deste domingo (22), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Muito jovem, Isabel deixou amigos e familiares tristes e perplexos. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações, como da amiga Eliane Cristina Da Cruz. "Não tô acreditando até agora...amigas indo embora...fica só a lembrança de escola e nossas bagunça. Deus conforte toda a família", disse.