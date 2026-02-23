Um menino de 5 anos morreu após se engasgar com um chiclete durante um passeio com a família. A criança ficou quatro dias internada em estado grave, mas não resistiu. A morte causou comoção entre moradores da região e familiares.

O caso ocorreu na segunda-feira de Carnaval (16), em uma unidade da Havan, no bairro Tabuleiro do Martins, na parte alta de Maceió. O garoto passeava com os avós quando começou a passar mal dentro da loja.