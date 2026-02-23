Um menino de 5 anos morreu após se engasgar com um chiclete durante um passeio com a família. A criança ficou quatro dias internada em estado grave, mas não resistiu. A morte causou comoção entre moradores da região e familiares.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu na segunda-feira de Carnaval (16), em uma unidade da Havan, no bairro Tabuleiro do Martins, na parte alta de Maceió. O garoto passeava com os avós quando começou a passar mal dentro da loja.
De acordo com relatos da família, clientes que estavam no estabelecimento tentaram prestar os primeiros socorros. Um tio da criança afirmou que não havia equipe preparada para lidar com a situação e que o atendimento inicial foi feito por pessoas que estavam no local, além de uma funcionária que tentou realizar manobras de desengasgo.
Ainda segundo os familiares, um cliente levou o menino até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Santa Lúcia. Ele já estava em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou procedimentos de reanimação por cerca de 75 minutos e conseguiu estabilizá-lo.
Devido à gravidade do quadro, o garoto foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permaneceu internado até a sexta-feira (20), quando teve a morte confirmada.
A perda gerou forte repercussão em Luziápolis, distrito de Campo Alegre, onde a família reside, e também na capital alagoana.