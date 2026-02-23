A diretora-administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, Roseli Vanda Pires Albuquerque, de 47 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava na madrugada deste sábado (21). O principal suspeito é o ex-marido, Ari Albuquerque, que também foi localizado sem vida no mesmo imóvel, segundo a Polícia Civil.
O caso ocorreu em um prédio residencial em Nova Prata, na Serra gaúcha. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem estaciona o carro, atravessa a calçada e entra no edifício por volta das 2h20. De acordo com a investigação, ele tinha a chave do apartamento.
Conforme a delegada Liliane Kramm, o casal estava em processo de separação após 28 anos de relacionamento. Roseli havia deixado a residência onde vivia com o ex-companheiro e se mudado para outro imóvel da família, onde morava com o filho de 26 anos. A suspeita é de que o homem tenha entrado no local sem o consentimento dela.
Em 2017, a vítima chegou a registrar ocorrência por violência doméstica e obteve medida protetiva, mas o casal reatou posteriormente. Segundo a polícia, não havia medidas protetivas em vigor no momento do crime.
A mãe de Roseli relatou ter recebido uma mensagem da filha pouco antes do ocorrido. A Brigada Militar foi acionada e, ao chegar ao endereço, encontrou os dois já sem sinais vitais.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou as mortes. A área foi isolada para realização de perícia, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Roseli deixa um filho e um enteado.