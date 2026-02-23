A diretora-administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, Roseli Vanda Pires Albuquerque, de 47 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava na madrugada deste sábado (21). O principal suspeito é o ex-marido, Ari Albuquerque, que também foi localizado sem vida no mesmo imóvel, segundo a Polícia Civil.

O caso ocorreu em um prédio residencial em Nova Prata, na Serra gaúcha. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem estaciona o carro, atravessa a calçada e entra no edifício por volta das 2h20. De acordo com a investigação, ele tinha a chave do apartamento.