23 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Pai e filho são encontrados sem vida e abraçados após sumiço

Por Da Redação | Santa Tereza (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Valdecir Chiodi, de 50 anos, e seu filho Emerson Chiodi, de 20 anos
Valdecir Chiodi, de 50 anos, e seu filho Emerson Chiodi, de 20 anos

Pai e filho que estavam desaparecidos foram encontrados mortos na tarde deste domingo (22). As vítimas, de 50 e 20 anos, haviam saído para pescar e não retornaram, mobilizando equipes de resgate desde o dia anterior.

O Corpo de Bombeiros localizou os corpos no Rio Taquari, na localidade de Linha Dom Luís Felipe de Nadal, região de divisa entre os municípios de Santa Tereza e Muçum. Os dois estavam desaparecidos desde sábado (21), quando foram vistos pela última vez. Valdecir Chiodi, de 50 anos, e seu filho Emerson Chiodi, de 20 anos, haviam desaparecido.

De acordo com as informações repassadas pelas equipes de busca, pai e filho teriam sido encontrados abraçados. As circunstâncias do afogamento não foram detalhadas.

Os trabalhos de resgate contaram com apoio de mergulhadores e se estenderam até a tarde deste domingo, quando as vítimas foram localizadas.

