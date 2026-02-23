Pai e filho que estavam desaparecidos foram encontrados mortos na tarde deste domingo (22). As vítimas, de 50 e 20 anos, haviam saído para pescar e não retornaram, mobilizando equipes de resgate desde o dia anterior.

O Corpo de Bombeiros localizou os corpos no Rio Taquari, na localidade de Linha Dom Luís Felipe de Nadal, região de divisa entre os municípios de Santa Tereza e Muçum. Os dois estavam desaparecidos desde sábado (21), quando foram vistos pela última vez. Valdecir Chiodi, de 50 anos, e seu filho Emerson Chiodi, de 20 anos, haviam desaparecido.