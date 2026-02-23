Embora esteja diretamente ligada à trajetória de Jesus Cristo, que passou 40 dias no deserto enfrentando tentações, a prática do jejum, do recolhimento e da vigilância interior atravessa diversas tradições religiosas e espirituais ao redor do mundo.

Muito além de uma tradição católica, a Quaresma é um dos períodos espiritualmente mais intensos do ano. E não apenas para os cristãos.

No budismo, o isolamento é uma ferramenta para silenciar o ego. No sufismo, vertente mística do islamismo, o jejum é caminho para clareza mental. No judaísmo, há períodos dedicados à purificação dos pensamentos e das intenções. Cada tradição nomeia de forma diferente, mas o princípio é o mesmo: diminuir o ruído externo para fortalecer o interior.

Um período de tentações e consciência

A narrativa bíblica lembra que, se até Jesus foi tentado, qualquer ser humano também está sujeito às próprias fragilidades. Mas quando falamos em “mal”, não se trata necessariamente de forças externas ou entidades. O conflito é interno.

Durante a Quaresma, muitas pessoas relatam maior sensibilidade emocional, conflitos intensificados e impulsos mais difíceis de controlar. A proposta do período é justamente a vigilância: observar pensamentos, atitudes e reações.

O filósofo Jean-Paul Sartre escreveu em Entre Quatro Paredes que “o inferno são os outros”. A frase provoca reflexão sobre como projetamos no outro aquilo que muitas vezes não elaboramos em nós mesmos: algo que pode se tornar ainda mais evidente em fases de maior introspecção coletiva.

Por que até quem não é cristão pode sentir?

A resposta pode estar no conceito de inconsciente coletivo, desenvolvido por Jung. Segundo ele, quando um grande grupo vibra numa mesma frequência emocional ou simbólica, essa energia reverbera socialmente.