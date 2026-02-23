A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios permanece temporariamente interditada na tarde desta segunda-feira (23), após o alto volume de chuvas registrado na região. Segundo a Concessionária Tamoios, não há previsão de liberação “nas próximas horas”.

Em comunicado divulgado às 17h30, a concessionária informou que a medida é preventiva e visa garantir a segurança dos usuários. O trecho é considerado o mais sensível da rodovia em situações de solo encharcado, com risco de queda de barreiras, deslizamentos e rolamento de pedras.

De acordo com a empresa, foram registrados cinco pontos de deslizamento de terra e pedras entre a noite de domingo (22) e a madrugada desta segunda-feira (23). Mesmo com a pista já interditada, o terreno continua apresentando instabilidade.