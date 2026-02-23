A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios permanece temporariamente interditada na tarde desta segunda-feira (23), após o alto volume de chuvas registrado na região. Segundo a Concessionária Tamoios, não há previsão de liberação “nas próximas horas”.
Em comunicado divulgado às 17h30, a concessionária informou que a medida é preventiva e visa garantir a segurança dos usuários. O trecho é considerado o mais sensível da rodovia em situações de solo encharcado, com risco de queda de barreiras, deslizamentos e rolamento de pedras.
De acordo com a empresa, foram registrados cinco pontos de deslizamento de terra e pedras entre a noite de domingo (22) e a madrugada desta segunda-feira (23). Mesmo com a pista já interditada, o terreno continua apresentando instabilidade.
Com o bloqueio da Serra Antiga, o tráfego segue pela Serra Nova em Operação Comboio, no sistema "Pare e Siga". Até esta segunda-feira, 18 comboios haviam sido realizados, permitindo o fluxo alternado de veículos entre o Litoral Norte e o Vale do Paraíba.
No fim da tarde, a rodovia registrava 6,8 quilômetros de congestionamento no sentido litoral e 3 quilômetros no sentido São José dos Campos. Segundo a concessionária, a lentidão é considerada compatível com o modelo de operação, já que o tráfego é liberado em janelas alternadas para reduzir riscos em meio às condições climáticas adversas.
A recomendação é que motoristas redobrem a atenção e acompanhem as atualizações pelos canais oficiais da concessionária antes de iniciar a viagem.