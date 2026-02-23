A influenciadora digital Maria Rita Rodrigues da Silva morreu aos 25 anos após sofrer um mal súbito. A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais, na noite desta semana. A notícia provocou forte comoção entre seguidores e amigos.

Maria Rita morava no Centro de São Bernardo do Campo. Em comunicado publicado no perfil @marirodriguesi_, a família se manifestou. Segundo a nota, a jovem sofreu um mal súbito e não resistiu. Novas informações sobre a despedida seriam anunciadas no dia seguinte.