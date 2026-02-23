Um menino de 10 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado. A criança foi baleada dentro de casa e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas da mesma família — a mãe, de 25 anos, e a irmã, de seis — também foram atingidas e permanecem hospitalizadas.

O crime ocorreu por volta das 2h35, próximo ao número 860, no bairro Vila Formosa, em Cristal, na região da Costa Doce. No imóvel, a perícia recolheu cinco estojos de pistola calibre 9 milímetros, de uso restrito, além de um projétil intacto do mesmo calibre. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado.