HOMICÍDIO

Menino de 10 anos morre com tiro na cabeça após ataque

Por Da Redação | Cristal (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Menino de 10 anos morre com tiro na cabeça após ataque
Menino de 10 anos morre com tiro na cabeça após ataque

Um menino de 10 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado. A criança foi baleada dentro de casa e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas da mesma família — a mãe, de 25 anos, e a irmã, de seis — também foram atingidas e permanecem hospitalizadas.

O crime ocorreu por volta das 2h35, próximo ao número 860, no bairro Vila Formosa, em Cristal, na região da Costa Doce. No imóvel, a perícia recolheu cinco estojos de pistola calibre 9 milímetros, de uso restrito, além de um projétil intacto do mesmo calibre. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado.

A mulher foi baleada na perna esquerda. Já a menina sofreu ferimentos de raspão no pescoço e no braço esquerdo. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã, onde seguem internadas em estado estável.

O menino foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser transferido para o Hospital Cristo Redentor, na zona Norte de Porto Alegre, mas não resistiu.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do ataque e não descarta possível relação com disputas entre facções criminosas. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

No início do mês, outro homicídio foi registrado na mesma região. No dia 7 de fevereiro, um homem de 50 anos foi morto a pauladas na Vila Formosa. Após o crime, a residência da vítima foi incendiada.

