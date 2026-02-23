Uma mulher de 69 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por cães da raça pitbull na manhã desta segunda-feira (23), na Travessa Quatro, no bairro Majestic, em São José dos Campos. O caso foi registrado no 6º DP (Distrito Policial) e resultou na prisão em flagrante do tutor dos animais.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a denúncia de ataque de cães em via pública. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima recebendo atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do helicóptero Águia, devido à gravidade das lesões.
Segundo relato dos agentes, os animais já haviam sido retirados do ponto exato do ataque e estavam dentro da residência do proprietário, localizada a cerca de 10 metros do local da agressão. A informação apurada é de que os cães teriam fugido pelos fundos do imóvel antes de avançar contra a vítima.
Uma testemunha afirmou que tentou afastar os animais jogando pedras, mas, mesmo atingidos, os cães retornavam e continuavam o ataque. A vítima sofreu múltiplas mordidas, incluindo lesões extensas nos braços, avulsão de couro cabeludo e ferimentos na orelha.
De acordo com informações prestadas pelo filho da vítima, a mulher precisou amputar os dois braços e uma das pernas e passou por cirurgia em estado grave. Até o encerramento do registro policial, não havia atualização sobre o quadro clínico.A equipe de Zoonoses da Prefeitura foi acionada e apreendeu dois pitbulls apontados como responsáveis pelo ataque, além de outros 13 cães encontrados no imóvel. Segundo a Polícia Civil, o local apresentava condições consideradas insalubres. Também foram recolhidos materiais biológicos para perícia.
Prisão em flagrante.
O tutor dos animais, um ajudante de pedreiro de 46 anos, foi preso em flagrante. Ele optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. A autoridade policial entendeu que há indícios de omissão na guarda dos cães, além de possível prática de maus-tratos. O caso foi enquadrado como lesão corporal gravíssima, omissão de cautela na guarda de animal e crime ambiental.
Segundo o delegado responsável, a gravidade das lesões e a natureza do crime impedem a concessão de fiança na delegacia. O indiciado foi encaminhado à cadeia pública, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A perícia foi realizada no local para apuração detalhada dos fatos, e as investigações seguem em andamento.