Uma mulher de 69 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por cães da raça pitbull na manhã desta segunda-feira (23), na Travessa Quatro, no bairro Majestic, em São José dos Campos. O caso foi registrado no 6º DP (Distrito Policial) e resultou na prisão em flagrante do tutor dos animais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a denúncia de ataque de cães em via pública. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima recebendo atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do helicóptero Águia, devido à gravidade das lesões.

Segundo relato dos agentes, os animais já haviam sido retirados do ponto exato do ataque e estavam dentro da residência do proprietário, localizada a cerca de 10 metros do local da agressão. A informação apurada é de que os cães teriam fugido pelos fundos do imóvel antes de avançar contra a vítima.