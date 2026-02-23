23 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATAQUE

Dono de pitbulls é preso após ataque a idosa em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mulher foi atacada por cães da raça pitbull
Mulher foi atacada por cães da raça pitbull

Uma mulher de 69 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por cães da raça pitbull na manhã desta segunda-feira (23), na Travessa Quatro, no bairro Majestic, em São José dos Campos. O caso foi registrado no 6º DP (Distrito Policial) e resultou na prisão em flagrante do tutor dos animais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a denúncia de ataque de cães em via pública. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima recebendo atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do helicóptero Águia, devido à gravidade das lesões.

Segundo relato dos agentes, os animais já haviam sido retirados do ponto exato do ataque e estavam dentro da residência do proprietário, localizada a cerca de 10 metros do local da agressão. A informação apurada é de que os cães teriam fugido pelos fundos do imóvel antes de avançar contra a vítima.

Uma testemunha afirmou que tentou afastar os animais jogando pedras, mas, mesmo atingidos, os cães retornavam e continuavam o ataque. A vítima sofreu múltiplas mordidas, incluindo lesões extensas nos braços, avulsão de couro cabeludo e ferimentos na orelha.

De acordo com informações prestadas pelo filho da vítima, a mulher precisou amputar os dois braços e uma das pernas e passou por cirurgia em estado grave. Até o encerramento do registro policial, não havia atualização sobre o quadro clínico.A equipe de Zoonoses da Prefeitura foi acionada e apreendeu dois pitbulls apontados como responsáveis pelo ataque, além de outros 13 cães encontrados no imóvel. Segundo a Polícia Civil, o local apresentava condições consideradas insalubres. Também foram recolhidos materiais biológicos para perícia.

Prisão em flagrante.

O tutor dos animais, um ajudante de pedreiro de 46 anos, foi preso em flagrante. Ele optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. A autoridade policial entendeu que há indícios de omissão na guarda dos cães, além de possível prática de maus-tratos. O caso foi enquadrado como lesão corporal gravíssima, omissão de cautela na guarda de animal e crime ambiental.

Segundo o delegado responsável, a gravidade das lesões e a natureza do crime impedem a concessão de fiança na delegacia. O indiciado foi encaminhado à cadeia pública, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A perícia foi realizada no local para apuração detalhada dos fatos, e as investigações seguem em andamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários