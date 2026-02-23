O Corpo de Bombeiros encontrou nesta segunda-feira (23) o corpo de Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos, que estava desaparecido desde domingo (22), após a casa dele ter sido destruída por um deslizamento de terra, em Natividade da Serra.

Sérgio estava soterrado e o corpo foi encontrado na tarde desta segunda. As buscas tinham começado no domingo, após o deslizamento e o desabamento da residência.