O Corpo de Bombeiros encontrou nesta segunda-feira (23) o corpo de Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos, que estava desaparecido desde domingo (22), após a casa dele ter sido destruída por um deslizamento de terra, em Natividade da Serra.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Sérgio estava soterrado e o corpo foi encontrado na tarde desta segunda. As buscas tinham começado no domingo, após o deslizamento e o desabamento da residência.
O morador chegou a enviar uma mensagem de áudio para a esposa dizendo que não consegui sair após o barranco cair sobre a casa.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, Sérgio tornou-se a 19ª vítima fatal das chuvas fortes que atingem São Paulo desde 10 de dezembro de 2025. O corpo foi retirado dos escombros com ajuda de um maquinário utilizado pelos bombeiros e pela Defesa Civil. O cadáver foi encontrado às 17h13.
“Encerramento das buscas por um idoso que estava desaparecido em decorrência do desabamento de sua residência, no município de Natividade da Serra. O corpo foi localizado pelas equipes de resgate que atuavam na área”, disse a Defesa Civil.
Cinco das mortes por chuvas ocorreram no Vale do Paraíba e na região. A primeira foi um homem em Campos do Jordão, em 10 de dezembro do ano passado. Depois dois homens que morreram em Ilhabela em 16 de dezembro, um vítima de uma queda de muro e outro de uma enxurrada.
Uma mulher morreu em Taubaté, em 14 de janeiro deste ano, após queda de árvore sobre o veículo dela. Sérgio é a última morte por chuva registrada na região.