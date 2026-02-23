O fotógrafo e documentarista Ricardo Martins, natural de São José dos Campos e morador de Ubatuba, tem a exposição “Os Últimos Filhos da Floresta: Povo Yanomami”, com o seu trabalho, exposta na Embaixada do Brasil em Berlim, na Alemanha.
Um dos mais destacados nomes da fotografia de natureza no Brasil, Ricardo ao Prêmio Jabuti em 2025, na categoria Artes, com o livro 'Os últimos filhos da floresta' (Editora Nômades), do qual surgiu a exposição na Europa. A obra é um registro fotográfico de sua incursão pela Amazônia e retrata a vida do povo Yanomami.
A abertura oficial da mostra ocorreu no dia 15 de fevereiro, acompanhada de recepção na Embaixada, em homenagem às equipes dos filmes nacionais exibidos na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale).
O convite para a realização da exposição foi feito pelo embaixador do Brasil em Berlim, Rodrigo Baena Soares, e pela embaixatriz Luciana Baena Soares.
Ao trazer esta mostra à capital alemã, a Embaixada informou que reafirma seu compromisso com a valorização e a defesa dos povos originários, com a proteção da Amazônia e com o enfrentamento das mudanças climáticas — desafios que transcendem fronteiras e exigem responsabilidade compartilhada.
Resultado de uma expedição de 25 dias à Amazônia, a exposição convida o público a refletir sobre a relação indissociável entre os povos indígenas e a preservação da maior floresta tropical do planeta.
As imagens de Ricardo Martins revelam o cotidiano, os rituais e a espiritualidade do povo Yanomami, reconhecendo-os não apenas como habitantes da floresta, mas como seus guardiões históricos e detentores de saberes ancestrais fundamentais para o equilíbrio ambiental global.
Inspirada no livro homônimo lançado em 2025, a exposição integra também um documentário com lançamento previsto para 2026 e possui dimensão social concreta: parte da iniciativa apoia a construção de uma escola em uma comunidade Yanomami, contribuindo para o fortalecimento da educação e para a valorização cultural indígena.
A frase que inspira o projeto, na língua Yanomami — “Xoatimã kamã teri tëpë përio xoaowei tëhë, urihi a temi upraawei” (“enquanto os povos originários existirem, a floresta permanecerá em pé”) — sintetiza sua mensagem central: a proteção da Amazônia está intrinsecamente ligada ao reconhecimento e à defesa dos direitos dos povos indígenas.
SERVIÇO
Exposição: “Os Últimos Filhos da Floresta: Povo Yanomami”
Autor: fotógrafo e documentarista Ricardo Martins
Local: Embaixada do Brasil em Berlim, na Alemanha
Visitação aberta ao público: 23 de fevereiro a 6 de maio
Segunda a sexta-feira, das 10h às 17h
Entrada franca: sem necessidade de inscrição
Endereço: Embaixada do Brasil - Wallstraße 57 10179 - Berlim