O fotógrafo e documentarista Ricardo Martins, natural de São José dos Campos e morador de Ubatuba, tem a exposição “Os Últimos Filhos da Floresta: Povo Yanomami”, com o seu trabalho, exposta na Embaixada do Brasil em Berlim, na Alemanha.

Um dos mais destacados nomes da fotografia de natureza no Brasil, Ricardo ao Prêmio Jabuti em 2025, na categoria Artes, com o livro 'Os últimos filhos da floresta' (Editora Nômades), do qual surgiu a exposição na Europa. A obra é um registro fotográfico de sua incursão pela Amazônia e retrata a vida do povo Yanomami.