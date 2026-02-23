Identificado como Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos, o morador de Natividade da Serra é procurado pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, desde o domingo (22), após a casa ter sido soterrada. A suspeita é que ele esteja embaixo dos escombros da residência.

Segundo a apuração, Sérgio teve um último contato com a família por volta de 0h30 de domingo, quando enviou um áudio à esposa relatando queda de barreira perto da casa e a dificuldade de sair da residência.