Identificado como Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos, o morador de Natividade da Serra é procurado pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, desde o domingo (22), após a casa ter sido soterrada. A suspeita é que ele esteja embaixo dos escombros da residência.
Segundo a apuração, Sérgio teve um último contato com a família por volta de 0h30 de domingo, quando enviou um áudio à esposa relatando queda de barreira perto da casa e a dificuldade de sair da residência.
“Nossa, eu acordei assustado agora. Caiu barranco do lado da casa. Aquele banheiro do fundo e as duas camas que você deixou aqui empurrou e deu na outra parede. Quebrou o banheiro do fundo. A frente caiu e não dá para enxergar. Um monte de terra. Não tem jeito nem de tirar o carro”, diz o áudio de Sérgio enviado para a esposa.
“Pior que encheu de água dentro da casa. Tentei tirar foto, mas não consegui tirar com flash. Não dá nem para sair daqui, só se for a pé, mas não tem para onde ir”, completou o morador de Natividade.
As buscas por Sérgio foram retomadas nesta segunda-feira (23), após terem sido suspensas no domingo. A operação conta com o apoio de geólogos, que monitoram a área de barranco para avaliar se há riscos de novos deslizamentos durante a operação. Uma retroescavadeira também é utilizada. No domingo, o cachorro de Sérgio foi encontrado soterrado nos escombros da casa.
A Prefeitura de Natividade da Serra informou, por meio de nota, que está acompanhando o trabalho no local, prestando apoio às equipes e monitorando a situação. A administração também disse que aguarda reforço nas buscas, com a chegada de equipes de municípios vizinhos, que vão atuar em conjunto na operação.