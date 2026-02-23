Morreu nesta segunda-feira (23), aos 68 anos, o comerciante Edison Tiorem Oshiro, carinhosamente chamado de “Japa”. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Muito querido e conhecido em Caçapava por causa do “Japa Lanche”, estabelecimento que funcionava desde 1998, Edison deixa muitas saudades entre aqueles que o conheceram, muitos deles clientes fiéis do comerciante.