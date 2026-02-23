Morreu nesta segunda-feira (23), aos 68 anos, o comerciante Edison Tiorem Oshiro, carinhosamente chamado de “Japa”. A causa da morte não foi divulgada.
Muito querido e conhecido em Caçapava por causa do “Japa Lanche”, estabelecimento que funcionava desde 1998, Edison deixa muitas saudades entre aqueles que o conheceram, muitos deles clientes fiéis do comerciante.
“Triste notícia em nossa Caçapava: [morreu] ‘Japa Lanches’, que em muitas noites atendeu em nossa cidade. Já saboreei muito os seus lanches, gente boníssima. Descanse Guerreiro”, disse Júlio César.
“Meus sentimentos! Nosso final de noite depois do Guedinho era no Japa”, afirmou Tarcisio Ferreira.
Gisele Oliveira rememorou memórias afetivas com Edison: “Meus sentimentos aos familiares e amigos. Me lembro quando ia com meu filho comprar lanche no trailer dele, já há 28 anos”.
Márcia Matta escreveu: “Meus sentimentos à família. Ele com seu lanche fez uma história na nossa cidade. Grande perda”.
Rogéria Yokoyama comentou: “Meus sentimentos à família e amigos, que ele agora descanse na braços de Deus Pai Nosso Criador. Uma perda enorme para nossa cidade, sempre lembrando dos momentos gostosos no Japa Lanches”.