Os moradores de São José dos Campos receberam, na tarde desta segunda-feira (23), um alerta de celular da Defesa Civil informando sobre risco severo diante da chegada de uma chuva forte na cidade.
A mensagem "alerta severo" apareceu nos celulares de moradores de São José, por volta de 16h50, juntamente com um som agudo e vibração. No texto, a Defesa Civil informou: "Chuva forte persistente na região de São José dos Campos. Tem raios, vento e granizo. Atinge municípios vizinhos. Mantenha-se em local seguro".
O alerta ocorre após o final de semana com chuvas fortes na região, especialmente no Litoral Norte, que causaram estragos nas cidades. Ubatuba registrou 126 mm de chuva em 12 horas, equivalente à média do mês. Na cidade litorânea, 400 casas e quatro escolas foram alagadas, deixando 30 pessoas fora das residências e as aulas suspensas nesta segunda-feira (23).
De acordo com o pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Gustavo Escobar, o clima se mantém quente, úmido e abafado nesta semana, com pancadas de chuva em boa parte do interior e maior risco de acumulados elevados na faixa litorânea, onde o solo segue encharcado após os temporais do fim de semana.