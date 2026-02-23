Os moradores de São José dos Campos receberam, na tarde desta segunda-feira (23), um alerta de celular da Defesa Civil informando sobre risco severo diante da chegada de uma chuva forte na cidade.

A mensagem "alerta severo" apareceu nos celulares de moradores de São José, por volta de 16h50, juntamente com um som agudo e vibração. No texto, a Defesa Civil informou: "Chuva forte persistente na região de São José dos Campos. Tem raios, vento e granizo. Atinge municípios vizinhos. Mantenha-se em local seguro".