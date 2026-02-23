Um caminhão furtado em São José dos Campos foi localizado na manhã desta segunda-feira (23) em Caçapava, atravessado e obstruindo uma via municipal, segundo registro da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim, agentes de trânsito de Caçapava foram acionados pelo COI (Centro de Operações Integradas) até a Estrada Municipal Professora Olívia Alegre, onde encontraram o veículo aberto, sem a chave e com o pisca-alerta ligado, bloqueando completamente a passagem.