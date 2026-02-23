Um caminhão furtado em São José dos Campos foi localizado na manhã desta segunda-feira (23) em Caçapava, atravessado e obstruindo uma via municipal, segundo registro da Polícia Civil.
De acordo com o boletim, agentes de trânsito de Caçapava foram acionados pelo COI (Centro de Operações Integradas) até a Estrada Municipal Professora Olívia Alegre, onde encontraram o veículo aberto, sem a chave e com o pisca-alerta ligado, bloqueando completamente a passagem.
O registro aponta que o caminhão estava atolado, com sinais de manobras para tentar removê-lo, e havia vestígios de sangue na porta do motorista. Após contato com o responsável pelo canteiro de obras, os agentes foram informados de que o caminhão havia sido furtado durante a madrugada.
O boletim informa que o caminhão foi subtraído de um canteiro de obras da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, e que o local possui vigilância e câmeras. Ainda assim, o furto teria ocorrido enquanto o vigilante se ausentou temporariamente para buscar refeição, segundo relato registrado.