O Santuário Nacional de Aparecida inaugurou no sábado (21) o monumento “Jesus Sem Teto”, que marca a abertura da Campanha da Fraternidade 2026, com o tema “Fraternidade e Moradia”. O monumento, que se encontra no Jardim Norte, em frente à Torre Brasília, é assinado pelo escultor canadense Timothy Schmalz e faz parte da identidade da Campanha da Fraternidade deste ano.

A cerimônia reuniu o cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), e dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, além de diversos outros religiosos, como padre Zezinho e padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional.