FERIMENTOS

Idosa é atacada por pitbull em São José; polícia investiga o caso

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Equipes de socorro atendem a vítima
Equipes de socorro atendem a vítima

Um ataque de pitbull em São José dos Campos deixou uma mulher ferida na Travessa Quatro, no bairro Majestic, e a ocorrência foi registrada como contravenção por omissão de cautela na guarda de animal, segundo a Polícia Civil. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para o socorro.

Depois do socorro prestado em terra pelo Samu, a idosa de 69 anos foi socorrida pelo helicóptero Águia ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, uma vez que teve ferimentos moderados. Não há informações a respeito do estado de saúde da vítima. O documento também cita que o cão envolvido seria um pitbull de cor bege com marrom.

A ocorrência ainda qualifica um homem de 46 anos, que seria o dono do pitbull. O documento foi registrado com base no artigo 31 da Lei de Contravenções Penais, que trata de omissão de cautela na guarda/condução de animais. No registro, um homem é apontado como responsável pelo animal e o caso foi encaminhado para a delegacia da área para as providências.

