Um ataque de pitbull em São José dos Campos deixou uma mulher ferida na Travessa Quatro, no bairro Majestic, e a ocorrência foi registrada como contravenção por omissão de cautela na guarda de animal, segundo a Polícia Civil. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para o socorro.

Depois do socorro prestado em terra pelo Samu, a idosa de 69 anos foi socorrida pelo helicóptero Águia ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, uma vez que teve ferimentos moderados. Não há informações a respeito do estado de saúde da vítima. O documento também cita que o cão envolvido seria um pitbull de cor bege com marrom.