Moradores do bairro São Vicente, na zona leste de São José dos Campos, denunciam o estado de abandono de um córrego na região.

A comunidade reivindica a limpeza imediata e um estudo técnico para a canalização do trecho, que exala odor fétido e coloca em risco a saúde da população.

O problema