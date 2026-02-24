Moradores do bairro São Vicente, na zona leste de São José dos Campos, denunciam o estado de abandono de um córrego na região.
A comunidade reivindica a limpeza imediata e um estudo técnico para a canalização do trecho, que exala odor fétido e coloca em risco a saúde da população.
O problema
O convívio com o córrego tem sido descrito pelos residentes como "insuportável". Entre as principais queixas, destaca-se o odor forte de esgoto que invade as residências, especialmente em dias de calor intenso, e a proliferação de pernilongos, moscas e outros vetores de doenças.
Segundo a comunidade, a área está esquecida e abandonada, sem limpeza ou preocupação da administração municipal, mesmo diante de diversas reclamações já registradas na Central 156, canal oficial da Prefeitura.
"É triste. Só quem mora no bairro sabe como é complicado. O odor é horrível", desabafou uma moradora.
Posicionamento municipal
A manutenção de córregos e a drenagem urbana são responsabilidades municipais, visando garantir a segurança hídrica e a saúde da população. Procurada pelo OVALE, a Prefeitura de São José dos Campos ainda não havia comentado o caso até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.