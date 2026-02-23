O clima se mantém quente, úmido e abafado nesta semana, com pancadas de chuva em boa parte do interior de São Paulo e maior risco de acumulados elevados na faixa litorânea, onde o solo segue encharcado após os temporais do fim de semana. As informações são do pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.

A situação meteorológica continua instável. A tendência é de os ventos virarem lentamente para leste e nordeste ao longo das próximas horas, o que ajuda a reduzir a chance de chuvas contínuas no litoral.