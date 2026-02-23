O clima se mantém quente, úmido e abafado nesta semana, com pancadas de chuva em boa parte do interior de São Paulo e maior risco de acumulados elevados na faixa litorânea, onde o solo segue encharcado após os temporais do fim de semana. As informações são do pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.
A situação meteorológica continua instável. A tendência é de os ventos virarem lentamente para leste e nordeste ao longo das próximas horas, o que ajuda a reduzir a chance de chuvas contínuas no litoral.
Na prática, o padrão tende a migrar para pancadas a partir da tarde, mas o risco não desaparece: com o solo saturado, qualquer episódio forte pode favorecer deslizamentos, queda de barreiras e transtornos em áreas vulneráveis.
No fim de semana, os ventos marítimos se intensificaram e contribuíram para volumes altos no Litoral Norte. Em Ubatuba, por exemplo, houve registro de chuva intensa em curto período, com alagamentos e risco de escorregamentos: veja a reportagem. Em outra atualização, a Prefeitura decretou situação de emergência e suspendeu as aulas na rede municipal de ensino.
Na terça-feira (24), a instabilidade se mantém, mas com ventos predominando do quadrante nordeste. Isso tende a interromper o padrão de chuva mais “colada” na costa, favorecendo uma tarde com pancadas — algumas podem ser fortes e mal distribuídas. O risco de episódios intensos deve continuar pelo menos até quarta ou quinta-feira, principalmente no período da tarde e noite, por causa do aquecimento diurno e da alta umidade.
A partir de quarta-feira, começa a influenciar a presença de um cavado avançando do interior do continente em direção a São Paulo, favorecendo áreas de instabilidade e chuva forte em vários pontos da região. Esse tipo de sistema ajuda a “organizar” a instabilidade e aumentar o potencial de pancadas fortes.
Entre quinta-feira (tarde/noite) e o sábado, a tendência é de formação de um sistema de baixa pressão no oceano (associado a uma nova frente fria), com reforço dos ventos de sul/sudeste.
Esse é o ponto mais sensível para o Litoral Norte: quando o vento volta a soprar com mais força do mar, aumentam as condições para chuvas mais contínuas e volumosas, principalmente em áreas de encosta.
Com o solo já encharcado, a região segue em estado de alerta. O Cemaden já emitiu boletins recentes indicando risco elevado para deslizamentos e enxurradas em áreas do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A Defesa Civil também manteve estado de atenção para cidades por causa do alto acumulado: veja quais municípios.