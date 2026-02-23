A Polícia Militar encontrou os corpos de mãe e filha, de 78 e 42 anos, além de um cachorro, dentro de uma residência em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a PM foi acionada por vizinhos após a percepção de forte odor vindo do imóvel, localizado no bairro Jardim Bela Vista.