A Polícia Militar encontrou os corpos de mãe e filha, de 78 e 42 anos, além de um cachorro, dentro de uma residência em Indaiatuba, no interior de São Paulo.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a PM foi acionada por vizinhos após a percepção de forte odor vindo do imóvel, localizado no bairro Jardim Bela Vista.
Ao entrarem na casa, os policiais constataram que as duas moradoras já estavam em óbito. Um cachorro também foi encontrado morto no interior do imóvel.
Perícia não identificou sinais aparentes de violência
O Corpo de Bombeiros foi acionado para apoio na ocorrência, assim como a perícia técnica. Segundo as primeiras informações, não foram constatados indícios aparentes de violência no local ou nos corpos.
As vítimas foram encaminhadas ao IML (Instituto Médico Legal), onde passarão por exames necroscópicos e toxicológicos que deverão esclarecer a causa das mortes.
Caso é investigado como morte suspeita
A ocorrência foi registrada como morte suspeita na Delegacia de Indaiatuba. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para dar andamento às investigações.
Até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas.