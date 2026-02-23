Moradores do bairro Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, denunciam um novo problema nas calçadas da rua Polar. A situação após as chuvas de janeiro foi divulgada pelo OVALE na última quinta-feira (19).

Na ocasião, troncos das árvores que caíram permaneciam sobre o passeio, servindo de obstáculo para pedestres e como depósito de lixo.

Ação no local