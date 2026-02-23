23 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

Moradores cobram finalização de obras na calçada no Jd.Satélite

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
Calçada na rua Polar, Jardim Satélite
Calçada na rua Polar, Jardim Satélite

Moradores do bairro Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, denunciam um novo problema nas calçadas da rua Polar. A situação após as chuvas de janeiro foi divulgada pelo OVALE na última quinta-feira (19).

Na ocasião, troncos das árvores que caíram permaneciam sobre o passeio, servindo de obstáculo para pedestres e como depósito de lixo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ação no local

Equipes da administração municipal estiveram no local na sexta-feira (20) e realizaram a destoca, mas o serviço ficou inacabado sem a recomposição do passeio.

O resultado são buracos abertos e blocos soltos que obrigam a população a trafegar pela rua. Sem o acabamento do pavimento, o local tornou-se uma armadilha para pedestres. Para evitar acidentes graves, os próprios moradores precisaram sinalizar os trechos danificados.

Novo Posicionamento

Acionada novamente pela reportagem na manhã desta segunda-feira (23), a Prefeitura de São José dos Campos afirmou que o trabalho é feito por duas equipes. Uma removeu a raiz das árvores e outra vai finalizar e recompor o passeio ainda nesta segunda-feira (23).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários