Moradores do bairro Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, denunciam um novo problema nas calçadas da rua Polar. A situação após as chuvas de janeiro foi divulgada pelo OVALE na última quinta-feira (19).
Na ocasião, troncos das árvores que caíram permaneciam sobre o passeio, servindo de obstáculo para pedestres e como depósito de lixo.
Ação no local
Equipes da administração municipal estiveram no local na sexta-feira (20) e realizaram a destoca, mas o serviço ficou inacabado sem a recomposição do passeio.
O resultado são buracos abertos e blocos soltos que obrigam a população a trafegar pela rua. Sem o acabamento do pavimento, o local tornou-se uma armadilha para pedestres. Para evitar acidentes graves, os próprios moradores precisaram sinalizar os trechos danificados.
Novo Posicionamento
Acionada novamente pela reportagem na manhã desta segunda-feira (23), a Prefeitura de São José dos Campos afirmou que o trabalho é feito por duas equipes. Uma removeu a raiz das árvores e outra vai finalizar e recompor o passeio ainda nesta segunda-feira (23).