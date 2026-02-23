O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), minimizou a investigação contra seu vice, Felicio Ramuth (PSD). "Fofoca antes de eleição sempre tem", afirmou o governador.
Tarcísio disse nesta segunda-feira (23) à imprensa que a investigação contra Felicio não "muda em nada" a formação de chapa à reeleição. A fala ocorreu após o evento em comemoração aos 125 anos do Instituto Butantan, na zona oeste da capital paulista.
O vice-governador não compareceu ao evento no Butantan. Na semana passada, o portal Metrópoles revelou que Felicio é investigado, junto de sua esposa Vanessa, por suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra, que fica entre a França e a Espanha.
Felicio e a mulher teriam movimentado mais de US$ 1,6 milhão fora do país. O valor estaria em uma conta no AndBank em transferências de "fundos procedentes de atividades ilícitas". Felicio e a mulher prestaram depoimento à Justiça de Andorra. O vice-governador nega qualquer irregularidade.
Tarcísio afirmou que dados da esposa do vice se referem a 2009. "Esse negócio está na declaração de bens e renda da esposa dele desde 2009. É uma coisa bem antiga. Para mim, é uma coisa que não tem nada a ver", ressaltou.
Em maio de 2023, a Justiça bloqueou US$ 1,4 milhão. O valor estava em uma conta do casal, que foi aberta em outubro de 2009, de acordo com informações do Metrópoles.
