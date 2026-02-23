O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), minimizou a investigação contra seu vice, Felicio Ramuth (PSD). "Fofoca antes de eleição sempre tem", afirmou o governador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tarcísio disse nesta segunda-feira (23) à imprensa que a investigação contra Felicio não "muda em nada" a formação de chapa à reeleição. A fala ocorreu após o evento em comemoração aos 125 anos do Instituto Butantan, na zona oeste da capital paulista.