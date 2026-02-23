Uma cratera de grandes proporções se abriu em uma via pública da Vila São Geraldo, na zona norte de São José dos Campos, mobilizando equipes de manutenção da cidade. O incidente ocorreu na noite deste domingo (22), por volta das 20h, em um trecho próximo ao empreendimento Mirassol 2 entre as ruas Anna Ortega Traballi e Geraldo Ribeiro da Costa.
A situação causou preocupação imediata aos moradores devido à proximidade com áreas residenciais.
Segundo avaliações preliminares, o rompimento de uma galeria de águas pluviais, agravado pelas chuvas recentes, comprometeu a base do asfalto.
Ações da Prefeitura
A Prefeitura de São José dos Campos informou, nesta segunda-feira (23), que equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade já estão no local. As máquinas começaram a operar nas primeiras horas do dia e a área permanece totalmente isolada. A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta que os motoristas evitem o trecho por meio de rotas alternativas pelo interior do bairro.
A administração municipal afirmou que trabalhará de forma ininterrupta para restabelecer a segurança da via, mas a previsão de conclusão total do recapeamento dependerá das condições climáticas ao longo do dia.