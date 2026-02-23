23 de fevereiro de 2026
SOLO CEDEU

SJC: Prefeitura inicia obra na cratera aberta na Vl. São Geraldo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Buraco na Vila São Geraldo
Buraco na Vila São Geraldo

Uma cratera de grandes proporções se abriu em uma via pública da Vila São Geraldo, na zona norte de São José dos Campos, mobilizando equipes de manutenção da cidade. O incidente ocorreu na noite deste domingo (22), por volta das 20h, em um trecho próximo ao empreendimento Mirassol 2 entre as ruas Anna Ortega Traballi e Geraldo Ribeiro da Costa.

A situação causou preocupação imediata aos moradores devido à proximidade com áreas residenciais.

Segundo avaliações preliminares, o rompimento de uma galeria de águas pluviais, agravado pelas chuvas recentes, comprometeu a base do asfalto.

Ações da Prefeitura

A Prefeitura de São José dos Campos informou, nesta segunda-feira (23), que equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade já estão no local. As máquinas começaram a operar nas primeiras horas do dia e a área permanece totalmente isolada. A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta que os motoristas evitem o trecho por meio de rotas alternativas pelo interior do bairro.

A administração municipal afirmou que trabalhará de forma ininterrupta para restabelecer a segurança da via, mas a previsão de conclusão total do recapeamento dependerá das condições climáticas ao longo do dia.

