Uma cratera de grandes proporções se abriu em uma via pública da Vila São Geraldo, na zona norte de São José dos Campos, mobilizando equipes de manutenção da cidade. O incidente ocorreu na noite deste domingo (22), por volta das 20h, em um trecho próximo ao empreendimento Mirassol 2 entre as ruas Anna Ortega Traballi e Geraldo Ribeiro da Costa.

A situação causou preocupação imediata aos moradores devido à proximidade com áreas residenciais.

