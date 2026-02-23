A vitória de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais portuguesas, realizada no último dia 8, vai além de um resultado expressivo nas urnas. O pleito ocorreu em um cenário marcado por adversidades climáticas severas, provocadas pela tempestade Marta, que deixou milhares de pessoas desalojadas, sem energia elétrica e com acesso limitado a serviços essenciais. Ainda assim, Portugal registrou uma participação cívica relevante, com taxa de abstenção abaixo da média histórica para segundos turnos presidenciais, indicando forte engajamento da população em um momento de crise.

Eleito com cerca de 66,8% dos votos, António José Seguro tornou-se o candidato mais votado da história das eleições presidenciais portuguesas em números absolutos. O resultado consolida uma candidatura que, desde o início, rompeu com padrões tradicionais da política partidária. Ex-dirigente do Partido Socialista, Seguro afastou-se da legenda em 2014 e retornou ao cenário político sem o apoio imediato do partido, que só se formalizou ao longo da campanha. No segundo turno, sua candidatura conseguiu reunir o apoio de lideranças de diferentes espectros ideológicos, configurando um raro movimento de convergência política em torno da defesa da estabilidade democrática.

Para analistas, o desfecho das eleições reflete uma mensagem clara do eleitorado português. Em meio a um contexto de instabilidade climática, social e econômica, a maioria optou por uma proposta centrada na moderação, no diálogo institucional e na previsibilidade política. O resultado é interpretado como uma rejeição direta a discursos excessivamente polarizados e a projetos políticos baseados no confronto.