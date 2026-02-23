Um casal que estava desaparecido há 20 dias foi encontrado morto nesse domingo (22) em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As ossadas de Ana Clara Xavier Quintela, de 18 anos, e Vittor Hugo Cassemiro de Oliveira, de 20, foram localizadas em uma área de mata conhecida como Fazendinha Vovó Cleia.