Um casal que estava desaparecido há 20 dias foi encontrado morto nesse domingo (22) em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais.
As ossadas de Ana Clara Xavier Quintela, de 18 anos, e Vittor Hugo Cassemiro de Oliveira, de 20, foram localizadas em uma área de mata conhecida como Fazendinha Vovó Cleia.
Os restos mortais foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) do município. A identificação preliminar foi feita pela mãe de Ana Clara, que reconheceu as roupas encontradas no local, compatíveis com as vestimentas usadas pelo casal no dia do desaparecimento.
Desaparecimento após saída para colher mangas
Segundo o boletim de ocorrência, Ana Clara e Vittor Hugo desapareceram no dia 2 de fevereiro, após informarem aos familiares que sairiam para colher mangas. Desde então, não haviam sido mais vistos.
O caso mobilizou buscas e gerou grande repercussão na cidade mineira.
Perícia aponta marcas de tiros
De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, a perícia constatou marcas de tiros nos crânios das vítimas. Próximo à ossada atribuída a Vittor Hugo, também foi encontrada uma corda, o que levanta a suspeita de que ele possa ter sido imobilizado antes da execução.
A corporação informou ainda que o casal vinha sendo ameaçado pelo ex-companheiro de Ana Clara, um homem de 21 anos. As ameaças teriam sido registradas antes do desaparecimento.
Apesar disso, até o momento, não há provas suficientes para formalizar acusação. O homem é tratado como suspeito e o caso segue sob investigação.