Um homem, identificado pelas iniciais W.F.S., foi preso em flagrante sob a acusação de furto de equipamentos ferroviários na região central da cidade de Taubaté. Com ele, foram apreendidos 80 parafusos e um metro de cabo retirados da linha férrea.

A prisão ocorreu na noite de domingo (22), por volta das 19h55, quando agentes de segurança da empresa MRS Logística S.A. realizavam patrulhamento na ferrovia, próximo à rua Dino Bueno. Eles localizaram o suspeito junto aos cabos e fixadores dos trilhos com um trecho de cabo de cobre cortado ao seu lado.

Ocorrência

A Guarda Civil Municipal foi acionada para conduzir o homem à unidade policial. Representantes da concessionária informaram que o sistema de monitoramento eletrônico detectou outros dois cortes de cabos no mesmo dia.