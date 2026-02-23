A rodovia Oswaldo Cruz, na serra de Ubatuba, foi liberada para o tráfego na tarde desta segunda-feira (23), após cerca de 15 horas de interdição total, com a pista já limpa e sem bloqueios no trecho afetado.

A orientação repassada na rodovia é que, neste primeiro momento, o fluxo aconteça via comboio e motoristas sigam as instruções das equipes na pista.

