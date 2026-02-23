A rodovia Oswaldo Cruz, na serra de Ubatuba, foi liberada para o tráfego na tarde desta segunda-feira (23), após cerca de 15 horas de interdição total, com a pista já limpa e sem bloqueios no trecho afetado.
A orientação repassada na rodovia é que, neste primeiro momento, o fluxo aconteça via comboio e motoristas sigam as instruções das equipes na pista.
Na atualização operacional, a rodovia Oswaldo Cruz é liberada com a informação de que a pista está totalmente limpa e apta ao tráfego. Por segurança, o deslocamento inicial ocorrerá em comboio, para organizar a passagem de veículos no trecho de serra.
A interdição total foi causada por ocorrência em trecho de serra na SP-125.