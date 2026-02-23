A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 46 anos que foi agredido na cabeça e caiu inconsciente em via pública, na avenida Silveiras, no bairro Vila Romana, em Cruzeiro. O crime aconteceu na noite de sábado (21).
Segundo o registro policial, a ocorrência foi comunicada às 21h11. Policiais militares foram acionados via Copom para atender denúncia de agressão.
No endereço, a vítima, Cristiano Alves da Silva, estava caída ao chão, com ferimento na cabeça e inconsciente, enquanto o SAMU prestava os primeiros socorros e encaminhou Cristiano à Santa Casa de Cruzeiro.
O boletim relata que, inicialmente, o quadro clínico era considerado grave, com fraturas na região de mandíbula/maxilar e na cabeça, conforme informação médica registrada pela equipe. Em atualização, a natureza do caso foi alterada para homicídio consumado, com requisição de exames ao IML (Instituto Médico Legal).
A Polícia Civil informou que encontrou grande quantidade de sangue no local e constatou a existência de câmeras de monitoramento nas imediações, que podem auxiliar na identificação do autor e na dinâmica dos fatos. Populares relataram que o agressor fugiu após o ataque. O matador é procurado pela polícia.