A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 46 anos que foi agredido na cabeça e caiu inconsciente em via pública, na avenida Silveiras, no bairro Vila Romana, em Cruzeiro. O crime aconteceu na noite de sábado (21).

Segundo o registro policial, a ocorrência foi comunicada às 21h11. Policiais militares foram acionados via Copom para atender denúncia de agressão.