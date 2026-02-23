O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba disponibiliza 177 vagas de emprego nesta segunda-feira (23). As oportunidades abrangem diferentes setores e níveis de escolaridade.

Entre as vagas listadas estão funções como ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, balconista, cozinheiro, motorista de ônibus urbano, operador de caixa, pedreiro, técnico em fibra óptica e vendedor.

