O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba disponibiliza 177 vagas de emprego nesta segunda-feira (23). As oportunidades abrangem diferentes setores e níveis de escolaridade.
Entre as vagas listadas estão funções como ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, balconista, cozinheiro, motorista de ônibus urbano, operador de caixa, pedreiro, técnico em fibra óptica e vendedor.
A lista inclui ainda oportunidades para PCD (Pessoa com Deficiência), estágio em arquitetura e marketing, além de vagas para jovem aprendiz nas áreas administrativa e de recepção.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer ao posto de atendimento mais próximo, portando RG, CPF e currículo atualizado
Região Sul: Os currículos são recebidos das 8h às 14h no Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor). O posto está localizado na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). O telefone para contato é (12) 3882-6170.
Regiões Norte e Centro: O atendimento ocorre das 8h às 16h na sede do PAT, situada na rua Taubaté, nº 520, no bairro Sumaré. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3882-5211.