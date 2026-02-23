Com investimento de R$ 5,6 milhões, a prefeitura de Aparecida assinou convênio para a construção de 40 unidades habitacionais no bairro Itaguaçu. A parceria foi firmada com a Caixa Econômica Federal, por meio do programa Novo PAC, nesta sexta-feira (20).

Projeto

A iniciativa visa ampliar acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional no município. Além do aporte do Governo Federal, a administração municipal participa com contrapartidas financeiras e estruturais para viabilizar as obras. As moradias serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade no bairro Itaguaçu.