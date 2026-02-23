O projeto Jovens em Ação Sustentabilidade (JAS) será o eixo central do evento Celebra OCA, que acontece no dia 25 de fevereiro, das 13h às 17h no Ponto de Cultura OCA Digital, em São José dos Campos. A programação reúne estudantes, educadores, gestores públicos e comunidade em uma tarde dedicada à educação, cultura e construção coletiva de saberes, alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, Educação de Qualidade.

O Jovens em Ação Sustentabilidade é um projeto realizado pela Celebreiros em parceria com a Petrobras, desde 2022, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Na primeira edição do projeto foram beneficiados 925 jovens da região. A expectativa é beneficiar mais 1250 participantes diretos até abril de 2029.

A iniciativa propõe vivências educativas, apresentações culturais, rodas de conversa e atividades de educomunicação, fortalecendo o protagonismo juvenil e o diálogo entre escola, território e políticas públicas. A abertura acontece às 13h, com boas-vindas, cadastramento e ativação da cabine ODS, incluindo vídeo em looping e questionário rápido sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Às 14h, começa o programa de TV ao vivo, com animação e apresentação do cardápio de atrações.

Entre os destaques estão a apresentação musical “Lá na quebrada, lá no bairro, lá na vila”, com Camarada 192, a roda de conversa “Educadores e educandos”, que convida jovens e profissionais da educação a refletirem sobre a escola que sonhamos, além da aula de charme com Paulo Coceira e grupo, festival de curtas, apresentações de capoeira, coreografia e violão.

A programação inclui ainda o debate “Educomunicação socioambiental e sua importância na escola”, reunindo representantes da educação, pesquisadores, poder público e organizações sociais para discutir práticas pedagógicas, comunicação e sustentabilidade como ferramentas de transformação social.

Outro momento do evento é a apresentação do que é um Ponto de Cultura, reforçando o papel desses espaços na democratização do acesso à cultura, ao conhecimento e à participação cidadã. O encerramento acontece com a canção coletiva “Educom Vida”, reunindo todas as atrações no palco, seguida da organização da saída das escolas para os ônibus.

O Celebra OCA marca o espaço da Oca Digital como um lugar de convivência, aprendizado e fortalecimento das trajetórias educacionais no município, ampliando o alcance das ações do Jovens em Ação Sustentabilidade e consolidando a educomunicação como estratégia para uma educação mais inclusiva e conectada ao território.

Serviço

Evento Celebra OCA,

Data: 25 de fevereiro de 2026

Horário: das 13h às 17h

Local: Ponto de Cultura OCA Digital, Av. Olivo Gomes, 100, Santana, Galpão 15, Parque da Cidade, São José dos Campos

Mais informações: @celebreiros e @projeto.jas

Telefone: (12) 3942-9203