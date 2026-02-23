Em celebração aos 120 anos do Convênio de Taubaté, a Unitau (Universidade de Taubaté) promove, nos dias 27 e 28 de fevereiro, uma programação especial com atividades que incluem mesa-redonda e uma caminhada.

Programação

Na sexta-feira (27), às 19h, ocorre a mesa-redonda “120 anos do Convênio de Taubaté: história, economia e política”.

