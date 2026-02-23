Em celebração aos 120 anos do Convênio de Taubaté, a Unitau (Universidade de Taubaté) promove, nos dias 27 e 28 de fevereiro, uma programação especial com atividades que incluem mesa-redonda e uma caminhada.
Programação
Na sexta-feira (27), às 19h, ocorre a mesa-redonda “120 anos do Convênio de Taubaté: história, economia e política”.
O debate terá a participação dos professores Rachel Duarte Abdala, Edson Trajano Vieira e Silvio Luiz da Costa e acontecerá no Auditório Unitau, no campus de Comunicação e Negócios, que fica na rua Expedicionário Ernesto Pereira, portão 1, Centro.
No sábado (28), às 9h, será realizada uma caminhada por pontos que fazem referência ao acordo e à economia do café na cidade.
A saída tem como ponto de encontro o Solar da Viscondessa, na rua Barão da Pedra Negra, nº 559, Centro.
O evento é gratuito e aberto ao público.
História
O acordo foi assinado em 26 de fevereiro de 1906 pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo com o objetivo de estabelecer o controle do comércio do café, fomentar o consumo e criar a Caixa de Conversão para a estabilização da moeda.
Os governadores Nilo Peçanha, Francisco Sales e Jorge Tibiriçá participaram do ato em Taubaté, situada entre os três estados produtores.
Segundo pesquisadores, o Convênio de Taubaté é considerado um acontecimento decisivo para a História do Brasil, sendo uma das medidas mais analisadas e debatidas da história econômica do país.